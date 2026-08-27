Ноутбук MAIBENBEN X-Treme Tornado X18A оценили в 194000 рублей

Компания MAIBENBEN пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью X-Treme Tornado X18A, которая базируется на 16-ядерном 32-поточном чипе AMD Ryzen 9 8945HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Новинку также оснастили графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU с 8 ГБ видеопамяти GDDR7, 16 или 24 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5200 МГц с расширением до 32 ГБ, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ с расширением до 4 ТБ, системой охлаждения с тремя вентиляторами и двумя тепловыми трубками мощностью 200 Вт, 18-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 144 Гц, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и яркостью 300 кд/м², батареей ёмкостью 80 Втч, комплектным адаптером питания мощностью 250 Вт, пластиковым корпусом с алюминиевой крышкой толщиной от 21,6 до 24,5 мм и массой 2,8 кг, полноразмерной клавиатурой с однозонной RGB-подсветкой, тремя портами USB-A 3.2 Gen 1, двумя разъемами USB-C 3.2 Gen 2, сетевым портом RJ-45 2,5 Гбит/с 3,интерфейсами HDMI 2.1 и Mini DisplayPort 2.1, а также Kensington и DC Jack (20 В/12 А). Рекомендованная цена ноутбука составила 194 тысячи рублей.