Ноутбук Colorful E14 на Core i5-13420H оценили в 645 долларов

Компания Colorful пополнила ассортимент бюджетных ноутбуков моделью E14, которая базируется на 8-ядерном 12-поточном процессоре Intel Core i5-13420H с тактовой частотой до 4,6 ГГц и встроенным графическим адаптером UHD Graphics. Новинку также оснастили 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2.2K, соотношением сторон 16:10, максимальной яркостью 300 нит и 100-процентным покрытием цветовой гаммы sRGB, металлическим корпусом толщиной 16,55 мм и массой 1,11 кг, батареей ёмкостью 55 Втч, поддержкой 65-Вт быстрой проводной зарядки, системой охлаждения с крупным вентилятором и двумя тепловыми трубками, клавиатурой с ходом клавиш 1,2 мм, увеличенной сенсорной панелью, веб-камерой 720p с физической шторкой, дактилоскопом в кнопке включения, интерфейсом HDMI 1.4, двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A и полнофункциональным USB 3.2 Gen 1 Type-C с поддержкой зарядки PD, разъемами USB 2.0 Type-C и USB 2.0 Type-A, а также 3,5-мм аудиогнездом. Цена ноутбука на дебютном американском рынке составляет эквивалент 645 долларов.