REDMI Book 16 2027 засветился в бенчмарке

В базе данных Geekbench обнаружили несколько образцов REDMI Book 16 2027 с процессором Intel Core 5 320 из семейства Wildcat Lake и 16 ГБ оперативной памяти DDR5-4800. В лучшем результате ноутбук набрал 2382 балла в одноядерном тесте и 8012 баллов в многоядерном. Другие результаты оказались немного ниже и все обнаруженные на данный момент образцы оснащены одинаковым сочетанием процессора и памяти, поэтому такая конфигурация может стать основной или младшей в линейке. Стоит сказать, что процессор Intel Core 5 320 относится к мобильным процессорам с базовым энергопотреблением 15 Вт и возможностью повышения мощности до 35 Вт.

Он состоит из шести ядер — двух производительных и четырёх энергоэффективных, а также поддерживает обработку шести потоков. Максимальная частота производительных ядер достигает 4,6 ГГц, также предусмотрены встроенная графика Intel и нейропроцессор NPU производительностью около 16 TOPS. В целом Intel Core 5 320 ориентирован на доступные ноутбуки для повседневной работы, многозадачности и продолжительной автономной работы — для ресурсоёмких творческих задач и современных игр он подходит в меньшей степени. Других подробностей о новинке пока нет. В частности, не раскрыты характеристики дисплея, варианты накопителей, возможные изменения корпуса, ёмкость аккумулятора и цена. Но новинка, теоретически, должна быть достаточно доступной по современным меркам, хотя даже примерно угадать цену сейчас проблематично.
Framework представила обновлённый ноутбук Laptop 12…
Компания Framework обновила свой 12-дюймовый ноутбук-трансформер, оснастив его новыми процессорами Intel …
Windows 11 урежут для ноутбуков с 8 ГБ ОЗУ…
Microsoft продолжает работу над оптимизацией Windows 11 — ранее компания подтвердила, что намерена улучши…
Представлен игровой ноутбук GIGABYTE GAMING A16…
GIGABYTE анонсирует выпуск своего нового игрового ноутбука GIGABYTE GAMING A16, который уже поступил в пр…
Samsung представила ноутбук Galaxy Book6…
Сегодня компания Samsung расширила семейство ноутбуков Galaxy новой 14-дюймовой моделью Galaxy Book6. Ноу…
Ноутбук Mechrevo Canglong 16 Ultra на Ryzen 9 оценили в 4500…
Компания Mechrevo пополнила ассортимент игровых ноутбуков новой конфигурацией модели Canglong 16 Ultra, к…
Windows 11 сбоит из-за RGB-подсветки…
Некоторое время назад появилась информация о проблеме в Windows 11, из-за которой после одного из обновле…
ASUS верит в ноутбуки на базе RTX Spark…
Партнёры NVIDIA по производству ноутбуков готовят целую серию устройств на базе RTX Spark, которые должны…
Представлен ноутбук Orico Obook 15 AI Laptop на Ryzen 7 6800…
Компания Orico объявила о выпуске ноутбука Obook 15 AI Laptop, который базируется на 8-ядерном 16-ядерном…
Обзор нового игрового ноутбука CHUWI GTBook X с видеокартойRTX 3050, процессором Intel Core 7 230H и экраном 144 ГцОбзор нового игрового ноутбука CHUWI GTBook X с видеокартойRTX 3050, процессором Intel Core 7 230H и экраном 144 Гц
Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбукОбзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбук
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor