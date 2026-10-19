REDMI Book 16 2027 засветился в бенчмарке

В базе данных Geekbench обнаружили несколько образцов REDMI Book 16 2027 с процессором Intel Core 5 320 из семейства Wildcat Lake и 16 ГБ оперативной памяти DDR5-4800. В лучшем результате ноутбук набрал 2382 балла в одноядерном тесте и 8012 баллов в многоядерном. Другие результаты оказались немного ниже и все обнаруженные на данный момент образцы оснащены одинаковым сочетанием процессора и памяти, поэтому такая конфигурация может стать основной или младшей в линейке. Стоит сказать, что процессор Intel Core 5 320 относится к мобильным процессорам с базовым энергопотреблением 15 Вт и возможностью повышения мощности до 35 Вт.

Он состоит из шести ядер — двух производительных и четырёх энергоэффективных, а также поддерживает обработку шести потоков. Максимальная частота производительных ядер достигает 4,6 ГГц, также предусмотрены встроенная графика Intel и нейропроцессор NPU производительностью около 16 TOPS. В целом Intel Core 5 320 ориентирован на доступные ноутбуки для повседневной работы, многозадачности и продолжительной автономной работы — для ресурсоёмких творческих задач и современных игр он подходит в меньшей степени. Других подробностей о новинке пока нет. В частности, не раскрыты характеристики дисплея, варианты накопителей, возможные изменения корпуса, ёмкость аккумулятора и цена. Но новинка, теоретически, должна быть достаточно доступной по современным меркам, хотя даже примерно угадать цену сейчас проблематично.