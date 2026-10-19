REDMI Book 16 2027 засветился в бенчмарке

Он состоит из шести ядер — двух производительных и четырёх энергоэффективных, а также поддерживает обработку шести потоков. Максимальная частота производительных ядер достигает 4,6 ГГц, также предусмотрены встроенная графика Intel и нейропроцессор NPU производительностью около 16 TOPS. В целом Intel Core 5 320 ориентирован на доступные ноутбуки для повседневной работы, многозадачности и продолжительной автономной работы — для ресурсоёмких творческих задач и современных игр он подходит в меньшей степени. Других подробностей о новинке пока нет. В частности, не раскрыты характеристики дисплея, варианты накопителей, возможные изменения корпуса, ёмкость аккумулятора и цена. Но новинка, теоретически, должна быть достаточно доступной по современным меркам, хотя даже примерно угадать цену сейчас проблематично.