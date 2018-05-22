Acer выпускает ноутбуки с Amazon Alexa

2018-05-22, Автор - Нияз Дусталев; [79]
Acer сегодня объявила, что некоторые из ее популярных ноутбуков c Windows 10 являются первой в отрасли, предлагающие предустановленную версию Alexa, в том числе Acer Spin 3 и Acer Spin 5, которые теперь доступны в магазинах розничной торговли.
В следующем месяце Alexa также будет предварительно установлена ​​на линейку ноутбуков Acer Nitro 5 Spin. Она также будет доступна для некоторых ноутбуков Aspire, Switch и Swift, а также моноблоков Aspire.


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