Acer выпустила монитор Predator XN3 игрового уровня

Компания Acer представила монитор Predator XN3 с частотой обновления 240 Гц. Аппарат предназначен для использования в составе настольных систем игрового уровня. Монитор получил 25 дюймов по диагонали, время отклика 1 мс и обладает разрешением 1920 на 1080 пикселей (формат Full HD). Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 170 градусов и 160 градусов соответственно.Показатели типовой и динамической контрастности — 1000:1 и 100 000 000:1. Предусмотрены цифровые интерфейсы DP 1.2 и HDMI 1.4. Стоимость новинки составляет 670 долларов.