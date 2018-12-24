Acer выпустила монитор Predator XR342CKP с соотношением сторон 21:9

Представлен игровой монитор Acer Predator XR342CKP с соотношением сторон 21:9. Новинка оснащена 34-дюймовым экраном с разрешением 3440 на 1440 пикселей, контрастностью 1000:1, а также обладает временем отклика - 1 мс. Частота обновления достигает 100 Гц. Угол обзора по горизонтали достигает 172 градусов. В мониторе реализована технология AMD FreeSync, которая повысит качество игрового процесса. Подставка дает возможность регулировать углы поворота и наклона экрана. Предусмотрены цифровые интерфейсы HDMI, DisplayPort и концентратор USB 3.0. Приобрести новинку можно за 1800 долларов.