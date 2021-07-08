Acer выпустила на российский рынок игровой монитор серии Nitro XV252QZ

Компания Acer объявила о выпуске на российский рынок новинку из серии Nitro, модель XV252QZ.

Nitro XV252QZ - 24,5-дюймовый игровой монитор с разрешением FullHD (1920 х 1080 пикселей), частотой обновления в режиме разгона до 280 Гц, а время отклика составляет 0,5 мс. IPS-панель обеспечивает 99% охват цветового пространства sRGB. Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium для плавного игрового процесса, а также монитор сертифицирован стандартом VESA DisplayHDR 400. Новинка защищает зрение благодаря функции Acer BlueLightShield. Также есть технологии Blue Light Shield, Flicker-less, Low dimming и антибликовое покрытие ComfyView, которые снижают нагрузку на глаза пользователя.

Удобная эргономичная стойка поддерживает все необходимые для комфортной игры возможности, включая наклон и поворот экрана, смену его высоты над столом и даже переворот в портретный режим для сборки системы с несколькими мониторами. Есть два встроенных динамика по 2 Вт.

Монитор Nitro XV252QZ уже доступен на российском рынке. Рекомендованная розничная цена новинки - 30 990 рублей.