Acer выпустит Predator Helios 500 с Ryzen 7 2700 и RX Vega 56

Интересно, что Acer в настоящее время работает над ноутбуком Predator Helios 500, который сам по себе имеет ничего революционного, однако, на ноутбук будет установлены Ryzen 7 2700 и RX Vega 56.Наличие энергопотребляющего Radeon RX Vega 56 на самом деле является удивительным элементом в ноутбуке.

Ноутбуки Acer Predator Helios 500 не просто будут иметь AMD Ryzen / Radeon, они так же будут предлагать комбо Intel i9-8950HK + NVIDIA GTX 1070. AMD Part получит совместимость с Freesync, а версия Nvidia - GSync.