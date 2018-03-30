Acer выпустит ноутбук Predator Helios 500

Компания Acer готовит свой игровой ноутбук Predator Helios 500 на процессоре Core i9-8950HK. Это шестиядерная модель, которая открывает перед вами громадный набор возможностей — на ноутбуке можно монтировать видео или работать с фото, можно играть в игры, транслировать это в сеть, работать с любым другим типом контента. При этом, гаджет довольно привлекательно выглядит, у него вполне адекватные размеры и его даже можно носить в рюкзаке на какие-то мероприятия или на работу. Отличный пользовательский ноутбук, который в ближайшее время должны анонсировать. Думаю, желающих приобрести гаджет с такой начинкой будет предостаточно, особенно если цена будет адекватная. Вскоре напишем полноценный обзор гаджета, оставайтесь на связи и мы расскажем вам все самое интересное. Все же, девайс и правда очень крутой.