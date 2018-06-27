Адаптер USB-C для Microsoft Surface оценен в 80 долларов

Компания Microsoft объявила о скором начале продаж адаптера USB-C, предназначенного для компьютеров семейства Surface. Аксессуар подключается к разъёму Surface Connect и годится не только для передачи данных, но и для зарядки. Новинку можно использовать с компьютерами Surface Pro и Surface Laptop. Его размеры равны 82:40:20 мм, вес – 90 граммам. Его длина с соединительным кабелем составит 284 мм. Продажи адаптера стартуют 29 июня по цене 80 долларов. На данный момент в недрах Microsoft ведется разработка планшета Surface Pro шестого поколения, а уже осенью этого года должна выйти обновлённая версия ноутбука Surface Laptop.