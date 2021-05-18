Adobe выпустила Photoshop для ARM-систем

Честно говоря, Photoshop уже довольно давно работает на устройствах Microsoft на базе ARM, но лишь косвенно. Софт воспользовался возможностью Windows 10 ARM имитировать 32-разрядные программы Windows, чтобы запускать некоторые программы из пакета Adobe Creative Cloud. Новый же Photoshop для Windows 10 на ARM работает только с 64-разрядной версией программного обеспечения, поскольку Windows 10 на ARM по своей природе является 64-разрядной. Adobe предупреждает, что если вы планируете использовать другие 32-разрядные продукты Creative Cloud, такие как Illustrator, вам не следует использовать этот собственный 64-разрядный Photoshop, поскольку вы потеряете доступ ко всем другим приложениям, которые еще не доступны для Windows 10. А ещё стоит отметить, что некоторые функции на данной версии софта попросту отсутствуют.
Каждый раз, когда появляется новый тип вычислительного устройства, ориентированного на профессиональную работу, один из наиболее частых вопросов, который возникает, — может ли оно работать с Adobe Photoshop. В конце концов, это программное обеспечение стало золотым стандартом для профессиональных творческих людей, а также стало мерой, по которой оцениваются новые вычислительные платформы. Когда-то это был вопрос об iPad Pro и даже о новых компьютерах Mac M1, которые работают на процессорах ARM. А теперь, спустя почти год после обещания Adobe всё же выпустила собственную версию Photoshop для Windows 10 на ARM но, конечно, с некоторыми оговорками.