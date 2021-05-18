Adobe выпустила Photoshop для ARM-систем

Каждый раз, когда появляется новый тип вычислительного устройства, ориентированного на профессиональную работу, один из наиболее частых вопросов, который возникает, — может ли оно работать с Adobe Photoshop. В конце концов, это программное обеспечение стало золотым стандартом для профессиональных творческих людей, а также стало мерой, по которой оцениваются новые вычислительные платформы. Когда-то это был вопрос об iPad Pro и даже о новых компьютерах Mac M1, которые работают на процессорах ARM. А теперь, спустя почти год после обещания Adobe всё же выпустила собственную версию Photoshop для Windows 10 на ARM но, конечно, с некоторыми оговорками.

Честно говоря, Photoshop уже довольно давно работает на устройствах Microsoft на базе ARM, но лишь косвенно. Софт воспользовался возможностью Windows 10 ARM имитировать 32-разрядные программы Windows, чтобы запускать некоторые программы из пакета Adobe Creative Cloud. Новый же Photoshop для Windows 10 на ARM работает только с 64-разрядной версией программного обеспечения, поскольку Windows 10 на ARM по своей природе является 64-разрядной. Adobe предупреждает, что если вы планируете использовать другие 32-разрядные продукты Creative Cloud, такие как Illustrator, вам не следует использовать этот собственный 64-разрядный Photoshop, поскольку вы потеряете доступ ко всем другим приложениям, которые еще не доступны для Windows 10. А ещё стоит отметить, что некоторые функции на данной версии софта попросту отсутствуют.