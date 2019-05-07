AeroCool Cylon Pro Tempered Glass выглядит прекрасно

В последнее время геймеры стали все больше тратить денег на корпуса с дорогими материалами. Если раньше мы были рады любому прозрачному окну на боковой панели, то теперь все говорят, что акриловое покрытие проигрывает стеклу. И это действительно так, но если у вас ограниченный бюджет, то акрил тоже можно считать неплохим вариантом. Если же у вас достаточно средств на покупку хорошего корпуса, то AeroCool Cylon Pro Tempered Glass создавали специально для вас. Здесь и закаленное стекло, и подсветка, и красивый облик корпуса, и дорогие материалы. Отличный вариант для того, кто хочет собрать действительно крутой компьютер и поместить его в надежный корпус. Уж эта новинка вас точно не подведет в плане качества сборки и приятных бонусов.