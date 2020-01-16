Aerocool Menace Saturn RGB с углеволокном

Производителям компьютерных корпусов очень тяжело привлечь к себе внимание со стороны покупателей, так как удивить пользователя чем-либо сейчас почти нереально. Мы уже видели все варианты корпуса, знаем, что нам нужно, какая там должна быть подсветка и так далее. Однако корпус Aerocool Menace Saturn RGB все же смог выделиться на фоне остальных благодаря своей лицевой панели, созданной из углеродного волокна. Стоит отметить, что это просто декоративный элемент и на самом деле производитель понимает, что каркас нужно делать из металла. Также на боковой панели можно заметить стекло, сквозь которое можно будет наблюдать за довольно стильной начинкой вашего компьютера. Проблема только в том, что стоимость корпуса нам пока что никто не назвал.