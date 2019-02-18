Aerocool Tor Pro с уникальными вентиляторами

Официально представлен новый компьютерный корпус Aerocool Tor Pro, который привлек внимание пользователей своими вентиляторами. Дело в том, что в комплекте с корпусом идет четыре вентилятора и все они с подсветкой, которая приятно освещает корпус и придает ему стиля. Фишка этих вентиляторов в том, что подсветка у них реализована не в самих лопастях, а в корпусе вентилятора, который имеет форму квадрата. С внешней стороны складывается впечатление, что корпус продувается квадратными вентиляторами, хотя на самом деле, конечно же, это не так. В остальном это весьма неплохое решение для пользователя, который хочет получить от сборки компьютера максимум удовольствия и комфорта. Все же, Aerocool Tor Pro создан для геймеров, ценящих свое железо.