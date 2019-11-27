Aerocool представила Aero One Eclipse

Aero One Eclipse имеет современный игровой дизайн. Фронтальная панель состоит из крупной сетки и установлены три 120 мм вентилятора. Еще один вентилятор установлен на задней панели. Корпус может вместить 240 мм или 360 мм радиаторы систем охлаждения. Можно установить два накопителя в формате 3,5 и три накопителя в формате 2,5.

Максимальная высота процессорного кулера составляет 161 мм. Длина видеокарты до 327 мм. Боковая панель изготовлена из закаленного стекла. Корпус поддерживает материнские платы вплоть до ATX. Aerocool Aero One Eclipse доступен по цене 75 евро в черном или белом цветах.