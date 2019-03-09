Aftershock выпустил 27-дюймовый монитор PRISM + W270 v2

2019-03-09, Автор - Anna; Продукт - Aftershock PRISM + W270 v2 ; [96]
Aftershock представил обновленную версию своего оригинального монитора W270. PRISM + W270 v2 предназначен для создателей контента, которым требуется широкая цветовая гамма для редактирования изображений, но теперь он имеет более высокую частоту обновления 75 Гц, чтобы повысить его привлекательность для геймеров.

W270 v2 обладает четким разрешением 2 560 x 1440 пикселей и 130-процентным охватом цветового пространства sRGB. Для сравнения, предшественник предлагал только 100-процентное покрытие sRGB. Новинка использует панель IPS-типа, что означает широкие углы обзора 178 ° и более точную цветопередачу.

Монитор отличается гладким и ультратонким корпусом, который идеально подходит для любого стола. Он также поддерживает монтаж VESA, поэтому вы можете легко установить его на стену или на кронштейны монитора для конфигурации с несколькими дисплеями. Новинка уже в продаже за $ 299.

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