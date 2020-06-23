AirPods 3 выйдут в 2021 году

Инсайдеры сообщили довольно интересную информацию о том, что компания Apple планирует выпустить наушники AirPods 3 в начале 2021 года и конструкция новинки будет полностью повторять наушники AirPods Pro. То есть, конструкция будет уже не в формате вкладышей, а в формате затычек, которые полностью находятся в ушном канале пользователя. Также стоит сказать, что производитель сделает упор на изоляцию от внешних шумов, так как это сейчас довольно востребованный момент. О стоимости новых наушников пока что говорить рано, да и мы сильно сомневаемся, что компания покажет AirPods 3 именно в начале года, так как обычно производитель выпускает гаджеты в начале октября или сентября. Но мы подождем официальную презентацию гаджета.