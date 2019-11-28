AirPods Pro раскупили как горячие пирожки

Какое-то время назад компания Apple официально выпустила в продажу свои новые наушники AirPods Pro, которые оказались очень дорогим решением и многие говорили, что такое наушники никто покупать не будет. Однако сейчас поставщики комплектующих для компании Apple говорят о том, что произведенная продукция не справляется со спросом на устройство, так что компания Apple заказала увеличить производство ровно вдвое. Это говорит о том, что наушники AirPods Pro все же пользуются высоким спросом среди пользователей даже при довольно высокой стоимости продукта. Видимо, все дело в магии Apple и активном подавлении шума, которое позволяет не переживать о том, что вокруг вас играет какая-то музыка или громко разговаривают другие люди.