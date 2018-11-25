Aisen выпускает 8-дюймовый динамик с FM-радио

Aisen A01UKB610 - это 8-дюймовый удобный динамик с гладким дизайном. Он имеет встроенные светодиодные фонари, которые дополняют ваш домашний декор. Динамик разработан с учетом мощнсти 30W Total RMS Power (3000 PMPO), предназначенной для энтузиастов музыки.

Aisen A01UKB610 разработан, чтобы быть портативным и обеспечивать беспроводную передачу музыки Bluetooth. Он также оснащен колесами Castor и выдвижными ручками. Есть возможность подключения USB, SD-карты и Bluetooth. Существует также встроенное FM-радио. Универсальный динамик поддерживает функцию караоке, внешний аудио/микрофонный и электрогитарные выходы. В комплекте есть пульт дистанционного управления для изменения настроек.