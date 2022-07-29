Akai представила новую линейку смарт-телевизоров на базе WebOS

Компания Akai представила линейку современных смарт-телевизоров на базе операционной системы WebOS. Новинки доступны в четырех размерах с диагональю экрана 32, 43, 50 и 55 дюймов. Все модели предлагают разрешение 4K. Телевизоры имеют простой интерфейс, что обеспечивает быстрый доступ к приложениям.

Дистанционное управление Amazon с поддержкой Alexa упрощает управление с помощью пульта с колесом в центре для удобной прокрутки страниц. На пульте есть кнопки быстрого доступа для стриминговых сервисов Netflix и Amazon Prime Video. Телевизоры получили безрамочный дизайн, поддержку HDR 10, HLG, Dolby Audio, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, а также поддержку технологии MEMC для максимальной плавности динамичных сцен, дублирования экрана, воспроизведения контента с мобильных устройств. На борту смарт-телевизоров имеется 1,5 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флэш-памяти. Цену моделей производитель не озвучил.
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