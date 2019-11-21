Akasa Cypher MX3 для сборки тихого ПК

В последнее время производители компьютерного железа стали выпускать все больше решений, которые не требуют активного охлаждения. К примеру, вы легко сможете найти процессор на четыре ядра, который порадует достаточно неплохим набором современных характеристик при весьма прохладном теплопакете. Добавляем это все в корпус Akasa Cypher MX3, который изначально был создан, чтобы вы не использовали активное охлаждение, и получаем максимально тихую систему, которая не требует от вас ни чистки, ничего. Достаточно будет раз в полгода продуть корпус, чтобы избавиться от пыли, после чего можно будет пользоваться системой дальше. А если вы еще и SSD поставите вместо HDD, то можно будет вообще без каких-либо проблем не слышать компьютер вообще.