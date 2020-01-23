Akasa Newton PX и Plato PX для сборки компактных корпусов

В последнее время пользователи со всего мира активно собирают свои компьютеры в компактных корпусах, которые занимают минимум места на рабочем месте и не издают шума. К примеру, такими корпусами являются новинки Akasa Newton PX и Plato PX, которые только попали в продажу. Эти корпуса предназначены для сборки компьютера на основе материнской платы NUC 8 Pro (поддерживаются модели NUC8v5PNH, NUC8v5PNK, NUC8i3PNH и NUC8i3PNK). Корпус очень тонкий, компактный, у него ребра выполняют функцию радиатора и охлаждают начинку. А если вы поставите сюда SSD, то вообще не услышите никаких звуков из корпуса. Стоимость пока что не называется, но это будет явно доступный корпус, пусть конкурентов на рынке практически и нет. Цену мы узнаем позже.