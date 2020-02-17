Akasa Turing FX для компактных ПК

Геймеры достаточно часто обращают свое внимание на компактные корпуса, так как у кого-то просто нет возможности купить большой корпус, у кого-то нет возможности поставить такую бандуру себе на стол. Для фанатов компактных решений был представлен корпус Akasa Turing FX, который создан для сборки компьютера на платформе Intel NUC Frost Canyon. Корпус поддерживает установку системных плат Intel NUC NUC10i7FNH, NUC10i7FNK, NUC10i5FNH, NUC10i5FNK, NUC10i3FNH и NUC10i3FNK, так что вы сможете без труда собрать компактный компьютер в этой новинке, а потом с комфортом работать или играть на очень компактном решении. Стоимость корпуса пока что не называется, но мы подождем, когда продукт появится на отечественном рынке. Тогда и обсудим.