Akasa Venom QX выглядит шикарно

Официально представлен новый компьютерный корпус Akasa Venom QX, который даже выполнен в очень необычном дизайне. Дело в том, что мы все привыкли видеть большие прямоугольные корпуса со стеклянными панелями сбоку, которые занимают очень много места на рабочем столе и собирают море пыли. Однако далеко не всем пользователям такое решение подходит, ведь есть люди, которые предпочитают компактные системы для работы, домашнего использования или как устройство для телевизора для передачи информации на дисплей. В этом случае интересным продуктом является именно Akasa Venom QX, так как это действительно очень компактное решение, в котором можно собрать компьютер любой сложности для работы с любыми приложениями. Круто же.