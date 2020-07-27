Akasa представила стильный алюминиевый корпус Maxwell Pro

Компания Akasa представила корпус для ПК Maxwell Pro. Алюминиевый корпус Mini-ITX размера поддерживает только материнские платы размера mini-ITX и не поддерживает установку видеокарты.

Конструкция корпуса разработана таким образом, что позволяет охлаждать процессор благодаря встроенному блоку для ЦП и радиаторам, которые проходят по обе стороны корпуса. Конструкция позволяет охладить процессоры с тепловыделением до 65 Вт.

Система охлаждения совместима с процессорами AMD и Intel. Корпус исключает размещение вентиляторов. Корпус предлагает поддержку двух 2,5 дюймовых накопителей. Фронтальная панель имеет два порта USB 3.0, два USB 2.0, кнопку питания.

Стоимость корпуса Akasa Maxwell Pro не объявлена.
Комментарии и отзывы Akasa Maxwell Pro
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