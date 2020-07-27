Akasa представила стильный алюминиевый корпус Maxwell Pro

Компания Akasa представила корпус для ПК Maxwell Pro. Алюминиевый корпус Mini-ITX размера поддерживает только материнские платы размера mini-ITX и не поддерживает установку видеокарты.

Конструкция корпуса разработана таким образом, что позволяет охлаждать процессор благодаря встроенному блоку для ЦП и радиаторам, которые проходят по обе стороны корпуса. Конструкция позволяет охладить процессоры с тепловыделением до 65 Вт.

Система охлаждения совместима с процессорами AMD и Intel. Корпус исключает размещение вентиляторов. Корпус предлагает поддержку двух 2,5 дюймовых накопителей. Фронтальная панель имеет два порта USB 3.0, два USB 2.0, кнопку питания.

Стоимость корпуса Akasa Maxwell Pro не объявлена.