Akasa представила стильный алюминиевый корпус Maxwell Pro

Конструкция корпуса разработана таким образом, что позволяет охлаждать процессор благодаря встроенному блоку для ЦП и радиаторам, которые проходят по обе стороны корпуса. Конструкция позволяет охладить процессоры с тепловыделением до 65 Вт.
Система охлаждения совместима с процессорами AMD и Intel. Корпус исключает размещение вентиляторов. Корпус предлагает поддержку двух 2,5 дюймовых накопителей. Фронтальная панель имеет два порта USB 3.0, два USB 2.0, кнопку питания.
Стоимость корпуса Akasa Maxwell Pro не объявлена.