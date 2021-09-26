Акустическая система SVEN SPS-614 с двойным подключением

Компания SVEN выпустила акустическую систему SVEN SPS-614.

Акустика имеет строгий дизайн с черной отделкой.

SVEN SPS-614 обеспечивает по-настоящему качественный звук. Колонки оснащены двумя динамиками - низкочастотным и высокочастотным. Частотная характеристика составляет 40 Гц до 22 кГц. Общая мощность акустической системы 40 Вт.

SVEN SPS-614 — максимально универсальная акустика, способная подключаться к источнику как посредством привычного аудиокабеля, так и с помощью Bluetooth — достаточно один раз настроить сопряжение со смартфоном или другим гаджетом. Панель управления расположена на боков поверхности активной колонки.

Компактная, универсальная акустика SVEN SPS-614 с хорошим звуком и отличным дизайном.

SVEN SPS-614 уже доступна в магазинах электроники за 4799 рублей.
Комментарии и отзывы SVEN SPS-614
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