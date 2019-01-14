Alcatel 1C (2019) стоит 70 евро

2019-01-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Alcatel 1C (2019); [101]
Официально представлен новый смартфон Alcatel 1C (2019), который построен на платформе Android Go и является довольно доступным решением — цена новинки составляет всего 70 евро. Для отечественного рынка цена повысится долларов до 90, но это все равно один из самых доступных продуктов на рынке на текущий момент. У новинки есть все необходимое для того, чтобы привлечь внимание потенциального покупателя — качественный дисплей, вполне производительная для своего сегмента начинка, довольно интересный дизайн корпуса. Для пользователей, которые хотят получать от смартфона определенные возможности за минимальную сумму денег, это идеальный вариант. Осталось только дождаться, пока продукт попадет на территорию нашей страны.


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