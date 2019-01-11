Alcatel 1X (2019) стоит всего 120 долларов

Официально представлен новый смартфон Alcatel 1X (2019), который стоит всего 120 долларов и это, собственно, его главное преимущество. То есть, это действительно интересный смартфон — у него две основные камеры, у него большой дисплей, вполне производительная начинка и масса других преимуществ. Но, самое главное в этом то, что вы можете приобрести его всего за 120 долларов, что вполне доступно даже по меркам бюджетных устройств. И за свои деньги он просто не имеет недостатков — крутой продукт с хорошими характеристиками, который стоит дешевле некоторых чехлов для iPhone. Думаю, у него точно будут свои покупатели, ведь не зря компания так занизила стоимость и нафаршировала продукт массой интересных возможностей. Ждем в России?