Alfa Future People V 2018. Юбилейный год самого крупного фестиваля электронной музыки в России

2018-08-25, Автор - Марсель Гарипов; [78]
10-12 августа под Нижним Новгородом прошел уже юбилейный пятый фестиваль электронной музыки Alfa Future People. Спустя почти двух недель после завершениям фестиваля, мы расскажем, как все прошло.

Фестиваль зародился в 2014 году, когда на главной сцене играли такие гиганты электронной музыки как Avicii и Skrilliex. Для проекта подобного уровня было необходимо огромное финансирование и с тех пор главным спонсором является Alfa Bank. Очевидно, что со своей стороны банк хочет получить наибольший охват и количество новых клиентов. Для этого он всячески рекламирует себя на территории всего фестиваля.

Самое главное в этой истории, что вся реклама состоит из интересных стендов, которые не вызывают отвращения, а с которые сами люди с удовольствием фотографируют и принимают участие.

Но помимо Alfa Bank у фестиваля есть большое количество других нестыдных партнеров, одним из которых в этом году стала компания Philips. Участники фестиваля смогли узнать о роли высоких технологий в развитии медицины, научиться оказывать помощь в случае внезапной остановки сердца, а также познакомились с инновационными гаджетами Philips для здорового образа жизни и ухода за собой.

В этом году компания Philips впервые выступила партнером международного фестиваля музыки и технологий Alfa Future People. Компания приняла участие в широкой образовательной программе фестиваля с лекциями и паблик-токами от популяризаторов ЗОЖ и приверженцев новой креативной экономики.

Лайн-Ап

Alfa Future People один из немногих первыми привозят диджеев мирового уровня в Россию и ради того, чтобы вживую послушать их, люди приезжают абсолютно из всех точек нашей необъятной страны. Более того, фестиваль посещают также гости из других стран: Мексика, Канада, Япония, Китай и тд. Всего было 4 сцены: MAIN ALFA STAGE, BASS STAGE by S7 Airlines, MILLER FUTURE MUSIC, SHOWCAST STAGE by Alfa-Bank. Из списка в более 100 выступавших исполнителей стоит отметить: Steve Aoki, Yellow Claw, Afrojack, Fonarev, Krewella, Netsky, Noise Controllers.

Отдельным удовольствием было наблюдать, как люди разного поколения танцуют под одной сценой в совершенно разных стилях.

Зона спорта

На фестивале любой желающий смог проверить свои силы и сдать нормы ГТО. Также посетители приняли участие в футбольном фристайле, EMS-тренировках, соревнованиях по лазертагу, мастер-классах по Альфа-Гравити от одного из самых гибких людей в мире, а также мастер-классах по воркауту.

Яркое впечатление оставил турнир по волейболу, организованный брендом здорового питания Dr.Körner. В течение двух дней на всех волейбольных полях фестиваля шли сражения между профессиональными спортсменами, любителями и их болельщиками.

Зона технологий

Традиционно AFP – это не только музыка, но и новейшие технологии. Впервые на фестивале была представлена вертикальная агроферма от художника Ивана Карпова, в которой посетители AFP смогли понаблюдать за ростом съедобных растений. Также в двух шатрах были представлены более 100 гаджетов, среди которых: умная система гидратации Water IO, футуристичный скутер-чемодан ATTO, очки дополненной реальности для велосипедистов Raptor, персональный тренер будущего VI, высокотехнологичный магазин The Data Dollar Store от “Лаборатории Касперского”, в котором можно было приобрести товары за информацию, инновационный автомобиль новый Volkswagen Touareg и множество других увлекательных, инновационных открытий.

Все это можно было найти в зоне технологий Alfa Future People. Там же прошли десятки лекций на футуристические темы: о криолаборатории для заморозки людей, новейших бионических протезах, специфике создания онлайн-ферм и др.

Фудкорты

Чтобы накормить армию людей в 57 000 человек на территории фестиваля действовал фудкорт из десятков траков с едой со всех концов мира. Самый большой ажиотаж, как и в прошлом году собрала вокруг себя Burger Heroes с бургеров черная мамба за 390 рублей. Приятным бонусом для владельцев карт Alfa Bank был повышенный кешбэк в 15%.


Фотографии: Хабибулин Искандер, Михаил Марков


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