Anker выпустила вибрирующую колонку

Бренд Soundcore от Anker, специализирующийся на аудиотехнике, представил новую беспроводную Bluetooth-колонку, созданную специально для активного отдыха на природе и у воды. Модель Boom 3i получила защиту по стандарту IP68, что означает полную водо- и пыленепроницаемость. Кроме того, колонка покрыта специальным антикоррозийным слоем, который, по заявлению Anker, позволяет ей не ржаветь даже после двух лет регулярного контакта с солёной водой — включая полное погружение. Эта колонка не просто водонепроницаема — она умеет держаться на воде. Причём сделано это не только ради удобства в случае, если она упадёт за борт. Boom 3i сконструирована так, что даже в воде её динамики всегда остаются над поверхностью и продолжают работать.

Это значит, что ею можно наслаждаться прямо в бассейне или во время купания в озере. А если решите использовать колонку в реке с быстрым течением, к её съёмному ремешку можно прикрепить утяжеление, чтобы она не уплыла. Благодаря водостойкости колонку легко отмыть после пляжа, а для очистки от пыли и песка, которые могли попасть в решётку динамика, предусмотрен специальный режим Buzz Clean — колонка начинает вибрировать и таким образом вытряхивает мусор. Кроме того, Boom 3i может включить громкий аварийный сигнал (до 96 дБ), если вы окажетесь в опасной ситуации, а с помощью фирменного приложения её можно превратить в мегафон — используя смартфон в качестве микрофона. Крайне интересная штука на самом деле, но и стоит дорого.