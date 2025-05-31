Представлена беспроводная колонка Marshall Kilburn III

Компания Marshall пополнила ассортимент портативных Bluetooth-колонок моделью Kilburn III, которая выделяется ретро-дизайном. Новинка также характеризуется корпусом с защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, съёмным ремнём для переноски, который крепится как гитарный ремень, фирменными кнопками на верхней части для управления музыкой, автономностью до 50 часов, что в два раз выше, чем у прошлого поколения, 30-Вт адаптером питания с поддержкой быстрой зарядки (20 минут зарядки хватит на 8 часов работы, а для полной зарядки понадобится 3 часа), адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3 с возможностью одновременного сопряжения с несколькими гаджетами, стереозвучанием с охватом 360° и двумя расцветками корпуса. Колонка появится в европейской продаже 10 июня по цене в 380 евро.

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