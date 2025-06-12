Беспроводной динамик Bose SoundLink Plus оценили в $270

Компания Bose пополнила ассортимент Bluetooth-динамиков моделью SoundLink Plus, которая получила прочный корпус из поликарбоната и силикона. Новинка также характеризуется защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP67, синей и черной расцветками, сбалансированным воспроизведения басов без лишнего объёма, функцией объединения двух колонок в стереопару с разделением на левый и правый каналы для расширения звуковой сцены, автономностью до 20 часов, временем полной зарядки 5 часов, интерфейсом USB-C и адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4. Динамик уже можно предзаказать по цене в 270 долларов.

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