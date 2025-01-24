Виниловый проигрыватель в формате чемоданчика. Обзор Alive Audio VIBE

Внешняя часть его обтянута экокожей, основа каркаса из МДФ. На углы нанесены защитные металлические уголки. По центру механический замок и ручка с надежным хватом.
На передней грани выведен парный динамик общей мощностью 6 Вт. Аккуратная металлическая сетка с мелкой защитной ячейкой.
Сзади металлические петли. В центре панель с разъемами состоящая из линейного выхода AUX, линейного входа 3.5 аудиоджек, а также USB-C для подачи питания. Требование к току 5V 1A позволит помимо комплектного адаптера можно использовать обычный PowerBank.
На основании у Alive Audio VIBE четыре пластиковые ножки, обеспечивающее устойчивое размещение на ровной поверхности, без вибрации во время воспроизведения.
С внутренней стороны крышки декоративное покрытие и логотип бренда в центре. Крышка прочно удерживается в открытом положении.
В рабочей части традиционная раскладка элементов. Пластиковый опорный диск диаметром 20 см, здесь он не сопровождается слимпатом, но есть резиновые вставки круглой формы.
Металлический тонарм. Пластиковый шелл со съемным блоком иглы. Звукосниматель пьезокерамичекий. Для тонарма есть возможность зафиксировать его в транспортное положение. При переводе в рабочее положение для воспроизведения есть микролифт.
В правой части переключатели скорости воспроизведения и управление функцией автоматической остановки. Регулируется громкость и переключаются источники воспроизведения. Есть гнездо для подключения наушников.
Для стационарного прослушивания лучше будет подключить внешнюю акустику через AUX или соединить с беспроводной колонкой по Bluetooth, здесь он двухсторонний. При этом перед нами акустическая система, которая не ограничивается только винилом, можно подключиться к смартфону или соединить с проводным источником сигнала.
Но конечно подобную технику приобретают именно под винил и с ним проигрыватель справляется хорошо. Три скорости воспроизведения, бесшумная работа двигателя с ременным приводом. Всеяден, можно прослушивать как сохранившуюся коллекцию пластинок СССР, так и новодел. Воспроизведение ровное и ламповое.