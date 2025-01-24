Виниловый проигрыватель в формате чемоданчика. Обзор Alive Audio VIBE

Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Alive Audio VIBE относится к доступному ценовому сегменту. При этом выполнен в удобном корпусе, обеспечивающем надежность и долговечность работы. Из особенностей отмечаются керамический картридж с сапфировым напылением, ременной привод с равномерным воспроизведением звука и три скорости, встроенные динамики и возможность работы от PowerBank, а также двухсторонний Bluetooth с поддержкой подключения дополнительной акустики, работает на прием и передачу звука.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением винилового проигрыватель и данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, адаптер питания, набор наклеек со стикерами, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен проигрыватель в виде стильного чемоданчика и за счет такого исполнения его как удобно переносить, например, взять с собой к друзьям на прослушивание, а так и станет стильным элементом в интерьере.

Внешняя часть его обтянута экокожей, основа каркаса из МДФ. На углы нанесены защитные металлические уголки. По центру механический замок и ручка с надежным хватом.

На передней грани выведен парный динамик общей мощностью 6 Вт. Аккуратная металлическая сетка с мелкой защитной ячейкой.

Сзади металлические петли. В центре панель с разъемами состоящая из линейного выхода AUX, линейного входа 3.5 аудиоджек, а также USB-C для подачи питания. Требование к току 5V 1A позволит помимо комплектного адаптера можно использовать обычный PowerBank.

На основании у Alive Audio VIBE четыре пластиковые ножки, обеспечивающее устойчивое размещение на ровной поверхности, без вибрации во время воспроизведения.

С внутренней стороны крышки декоративное покрытие и логотип бренда в центре. Крышка прочно удерживается в открытом положении.

В рабочей части традиционная раскладка элементов. Пластиковый опорный диск диаметром 20 см, здесь он не сопровождается слимпатом, но есть резиновые вставки круглой формы.

Металлический тонарм. Пластиковый шелл со съемным блоком иглы. Звукосниматель пьезокерамичекий. Для тонарма есть возможность зафиксировать его в транспортное положение. При переводе в рабочее положение для воспроизведения есть микролифт.

Тесты

В правой части переключатели скорости воспроизведения и управление функцией автоматической остановки. Регулируется громкость и переключаются источники воспроизведения. Есть гнездо для подключения наушников.Alive Audio VIBE позволит прослушивать пластинки через встроенные динамики. Но ждать от них высокой детализации не стоит, это скорее вариант для непритязательных пользователей или прослушивания в дороге. В их звуковой сцене заметное смещение акцента на верхние частоты и слабая детализация воспроизводимого звука.

Для стационарного прослушивания лучше будет подключить внешнюю акустику через AUX или соединить с беспроводной колонкой по Bluetooth, здесь он двухсторонний. При этом перед нами акустическая система, которая не ограничивается только винилом, можно подключиться к смартфону или соединить с проводным источником сигнала.

Но конечно подобную технику приобретают именно под винил и с ним проигрыватель справляется хорошо. Три скорости воспроизведения, бесшумная работа двигателя с ременным приводом. Всеяден, можно прослушивать как сохранившуюся коллекцию пластинок СССР, так и новодел. Воспроизведение ровное и ламповое.

Итоги

Alive Audio VIBE – доступный виниловый проигрыватель для теплых ламповых прослушиваний, выполненный в стильном корпусе со встроенной акустикой. Может стать как стартовым вариантом для того чтобы понять насколько подобный мультимедийный контент будет интересен в дальнейшем или в качестве постоянного варианта для доставшейся коллекции виниловых пластинок с музыкой и спектаклями.