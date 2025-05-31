Lenovo представила игровую гарнитуру Legion R360

Компания Lenovo пополнила ассортимент беспроводных игровых гарнитур моделью Legion R360, которая уже доступна для покупки на китайском рынке по эквивалентной цене 20 долларов. Новинка получила процессор киберспортивного уровня, 50-мм динамики, возможность подключения через радиоканал 2,4 ГГц, адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.4 и 3,5-мм аудиогнездо, высокочувствительный микрофон с системой цифрового шумоподавления ENC, батарею ёмкостью 1000 мАч, автономность до 70 часов через беспроводное подключение, легкую конструкцию с дышащими амбушюрами, а также белую, розовую и чёрную расцветки корпуса.