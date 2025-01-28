Саундбар для монитора. Обзор Creative Sound Blaster GS5

Формат саундбара актуален не только для телевизоров, но и мониторов. Как пример, Creative Sound Blaster GS5 сочетает в себе компактные габариты, поддержку различных проводных и беспроводных интерфейсов, оснащен RGB-подсветкой. Поддерживает два режима SuperWide: ближнее поле – для использования на столе и при нахождении рядом с саундбаром, дальнее поле – для телевизора и больших помещений.

Creative Sound Blaster GS5

Комплектация

Коробка из плотного картона вытянутой формы. Комплект включает блок питания с несколькими типами вилок, USB-кабель, пульт управления, руководство пользователя.

Creative Sound Blaster GS5

Внешний вид

Формат исполнения корпуса и его габариты позволят разместить его на рабочем столе под монитором. У него традиционное внешнее исполнение, когда большая часть видимой площади — это металлическая сетка с мелкой ячейкой.

Creative Sound Blaster GS5

На основании прорезиненные ножки, снижающие вибрацию и исключающую смещение по поверхности. Для этой модели не предполагается монтаж на стену.

Creative Sound Blaster GS5

С тыльной стороны отверстие фазоинвертора, оно не перекрывается при близком расположении со стеной.

Creative Sound Blaster GS5

Разъемы находятся в углублении. Здесь USB-C для проводного передачи звука, оптический аудиовход SPDIF, AUX. Гнездо блока питания (24V 1.25A).

Creative Sound Blaster GS5

Вдоль нижней грани на всю ширину вставка из прозрачного пластика, рассеивающего подсветку. Аккуратное фоновое свечение на рабочем пространстве. В ночное время в глаза не бьет.

Creative Sound Blaster GS5

Органы управления у Creative Sound Blaster GS5 справа. Тут поворотный регулятор громкости, совмещенный с тумблером питания. По периметру кнопки – переключения источников воспроизведения, смены режимов SuperWide, изменения эффектов подсветки. Есть аудиоразъем для проводного подключения наушников, будет удобно не тянуться к корпусу.

Creative Sound Blaster GS5

Есть пульт управления. Полноценное взаимодействие с системой.

Creative Sound Blaster GS5

Софт

Для среды Windows доступно управление через фирменную утилиту. При первом подключении было предложено актуализировать версию прошивки. Процесс проходит быстро. В один клик включается эквалайзер, SuperWide, подсветка.

Creative Sound Blaster GS5

Acoustic Engine с детальными настройками. Бас, улучшение голоса, умный контроль громкости, объемное звучание.

Creative Sound Blaster GS5

Эквалайзер. Набор готовых пресетов и ручные корректировки по частотному диапазону.

Creative Sound Blaster GS5

Выбор эффектов подсветки из шести доступных. Для выбранных меняется скорость, яркость и направление. SuperWide с выбором между дальним и ближним полем.

Софт для смартфона

Creative Sound Blaster GS5 может использоваться с планшетами и смартфонами. Для Android и iOS также доступна возможность управления через приложение. В главном окне меняется режим SuperWide и отключается подсветка. В сравнение с настольной версией возможности скромнее.

Тесты

Саундбар поддерживает несколько вариантов проводного соединения и беспроводное по Bluetooth 5.3. Для работы необходима подача питания. Подключать можно будет различные типы устройств, начиная со стационарного компьютера или ноутбука и завершая консолями или носимыми устройствами. Тем более даже с PlayStation и Xbox выбор для вывода изображения далеко не всегда делается в пользу телевизора, монитор и посадка за рабочим столом.

Creative Sound Blaster GS5

Для начала рассмотрим режим SuperWide, он здесь не для галочки, а действительно меняет восприятие звука, придавая объемность и насыщенность. При этом не стали делать его универсальным, предложив пресеты под разное расстояние до пользователя.

Есть уверенный и насыщенный бас. Он достаточно мощен, но не превращает общую сцену в «кашу». При прослушивании треков и в играх не было замечено. Детализированные средние частоты, верхние частоты звонкие, без свиста. Приятно порадовала чистота и плавность сцены.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Sound Blaster GS5 – саундбар для монитора с проводными и беспроводными интерфейсами. Высокое качество звучания, управление с кнопок и пульта ДУ, компактные габариты, индивидуальная настройка с помощью приложения, подсветка с эффектами
Creative Sound Blaster GS5 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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