Саундбар для монитора. Обзор Creative Sound Blaster GS5

Формат саундбара актуален не только для телевизоров, но и мониторов. Как пример, Creative Sound Blaster GS5 сочетает в себе компактные габариты, поддержку различных проводных и беспроводных интерфейсов, оснащен RGB-подсветкой. Поддерживает два режима SuperWide: ближнее поле – для использования на столе и при нахождении рядом с саундбаром, дальнее поле – для телевизора и больших помещений.

Комплектация

Коробка из плотного картона вытянутой формы. Комплект включает блок питания с несколькими типами вилок, USB-кабель, пульт управления, руководство пользователя.

Внешний вид

Формат исполнения корпуса и его габариты позволят разместить его на рабочем столе под монитором. У него традиционное внешнее исполнение, когда большая часть видимой площади — это металлическая сетка с мелкой ячейкой.

На основании прорезиненные ножки, снижающие вибрацию и исключающую смещение по поверхности. Для этой модели не предполагается монтаж на стену.

С тыльной стороны отверстие фазоинвертора, оно не перекрывается при близком расположении со стеной.

Разъемы находятся в углублении. Здесь USB-C для проводного передачи звука, оптический аудиовход SPDIF, AUX. Гнездо блока питания (24V 1.25A).

Вдоль нижней грани на всю ширину вставка из прозрачного пластика, рассеивающего подсветку. Аккуратное фоновое свечение на рабочем пространстве. В ночное время в глаза не бьет.

Органы управления у Creative Sound Blaster GS5 справа. Тут поворотный регулятор громкости, совмещенный с тумблером питания. По периметру кнопки – переключения источников воспроизведения, смены режимов SuperWide, изменения эффектов подсветки. Есть аудиоразъем для проводного подключения наушников, будет удобно не тянуться к корпусу.

Есть пульт управления. Полноценное взаимодействие с системой.

Софт

Для среды Windows доступно управление через фирменную утилиту. При первом подключении было предложено актуализировать версию прошивки. Процесс проходит быстро. В один клик включается эквалайзер, SuperWide, подсветка.

Acoustic Engine с детальными настройками. Бас, улучшение голоса, умный контроль громкости, объемное звучание.

Эквалайзер. Набор готовых пресетов и ручные корректировки по частотному диапазону.

Софт для смартфона

Тесты

Выбор эффектов подсветки из шести доступных. Для выбранных меняется скорость, яркость и направление. SuperWide с выбором между дальним и ближним полем.Creative Sound Blaster GS5 может использоваться с планшетами и смартфонами. Для Android и iOS также доступна возможность управления через приложение. В главном окне меняется режим SuperWide и отключается подсветка. В сравнение с настольной версией возможности скромнее.Саундбар поддерживает несколько вариантов проводного соединения и беспроводное по Bluetooth 5.3. Для работы необходима подача питания. Подключать можно будет различные типы устройств, начиная со стационарного компьютера или ноутбука и завершая консолями или носимыми устройствами. Тем более даже с PlayStation и Xbox выбор для вывода изображения далеко не всегда делается в пользу телевизора, монитор и посадка за рабочим столом.

Итоги

Для начала рассмотрим режим SuperWide, он здесь не для галочки, а действительно меняет восприятие звука, придавая объемность и насыщенность. При этом не стали делать его универсальным, предложив пресеты под разное расстояние до пользователя.Есть уверенный и насыщенный бас. Он достаточно мощен, но не превращает общую сцену в «кашу». При прослушивании треков и в играх не было замечено. Детализированные средние частоты, верхние частоты звонкие, без свиста. Приятно порадовала чистота и плавность сцены.Creative Sound Blaster GS5 – саундбар для монитора с проводными и беспроводными интерфейсами. Высокое качество звучания, управление с кнопок и пульта ДУ, компактные габариты, индивидуальная настройка с помощью приложения, подсветка с эффектамиполучает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".