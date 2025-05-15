Портативная акустика для дачи и природы. Обзор Digma D-MC1700

Миниатюрная акустическая система Digma D-MC1700 предлагает выбор актуальных источников воспроизведения в удобном корпусе с эффектной RGB-подсветкой. Она позволит организовать вечеринки, послушать музыку или радио в походах или во время отдыха на природе, задать ритм и атмосферу при работе или отдыхе на даче.

Обзор Digma D-MC1700

Комплектация

Коробка из плотного картона с ярким оформлением. На ней представлена подробная информация по техническим характеристикам, поддерживаемым интерфейсам и особенностям исполнения.

Обзор Digma D-MC1700

Комплект ее включает блок питания, аудиокабель, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Компактный бумбокс, внешний вид которого продуман до мелких деталей и ориентирован на эксплуатацию на открытом воздухе. Да и такие колонки можно видеть даже на сценах.

Обзор Digma D-MC1700

На ее верхней грани большую часть площади занимает ручка интегрированная гармонично в корпус. Удобно держать в руках и переносить с места на место.

Обзор Digma D-MC1700

Вдоль грани панель управления состоящая из механических кнопок. С помощью них можно переключать треки, ставить воспроизведение на паузу и его продолжать, изменять громкость, переключать режимы работы, сменять эффекты подсветки.

Обзор Digma D-MC1700

Контролировать активный источник сигнала, заряд аккумулятора и рабочие параметры можно через символьно-цифровой экран. Данные с него считываются и в солнечную погоду.

Обзор Digma D-MC1700

Лицевая сторона с защитной металлической сеткой, по центру которой компактный островок с логотипом бренда. За ней находится габаритный динамик мощностью 30 Вт и 60 Вт в пике. Периметр динамика подсвечивается.

Обзор Digma D-MC1700

Digma D-MC1700 поддерживает несколько режимов подсветки. Переключаются нажатием на кнопку. Среди них есть как с постоянным свечением определенного цвета, так и те что переливаются в зависимости от такта воспроизводимой музыки.

Обзор Digma D-MC1700

На обратной стороне панель разъемов. Состоит она из тумблера питания и индикатора, гнезда под блок питания 9В, USB-разъема, слота под microSD карточку, 3.5 входа AUX, два гнезда для подключения микрофона.

Обзор Digma D-MC1700

Поверхность задней стороны волнистая. В нижней части отверстие фазоинвертора.

Обзор Digma D-MC1700

На основании корпуса нанесены прорезиненные ножки, снижающие вибрацию и предотвращающие смещение при размещении на ровной поверхности.

Тесты

Digma D-MC1700 предлагает хороший выбор по интерфейсам. Беспроводное соединение Bluetooth 5.3 с поддержкой TWS и объединения двух таких в стереопару. Есть проводное подключение и аудиокабель для него идет в комплекте. Помимо этого можно подсоединить два микрофона и петь в компании караоке.

Обзор Digma D-MC1700

Для прослушивания на природе можно записать набор треков на флешку или карту памяти, так смартфон будет оставаться свободным. Есть FM-радио, антенной для которого будет выступать аудиокабель. Качество приема хорошее, проверяли работу на дачном участке.

Обзор Digma D-MC1700

Звуковая сцена насыщенная и энергичная. Хорошо звучат танцевальные и поп-композиции. Середина детализированная, напористые басы, верхние частоты выражены слабее. При этом прослушивание музыки сопровождается яркими световыми эффектами.

Итоги

Digma D-MC1700 – портативная акустическая система с богатым выбором поддерживаемых интерфейсов и выполненная в удобном для эксплуатации на даче, природе, пляже корпусе.
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