Стильная 2.0 акустика с Bluetooth. Обзор ОКЛИК ОК-303А

Коробка из плотного картона с полиграфией. Приведены ключевые конструктивные особенности и характеристики. Комплект включает соединительный кабель между колонками, аудиокабель, адаптер питания, руководство пользователя.
На лицевой стороне 70 мм излучатель. Ниже зона со светодиодной индикацией, отображающих статус соединения, активный режим работы. Сенсорные кнопки в верхней зоне и ниже поворотный регулятор.
Вдоль нижней части расположена зона с многоцветной подсветкой. Она создает акцент во внешнем виде и как итог хорошо смотрится в интерьере.
Обратна сторона с волнистой текстурой. В верхней части отверстие фазоинвертора, оно не перекрывается и при близком размещении со стеной.
Между собой колонки соединяются кабелем. Длина 1 метр, достаточно для свободного размещения по краям от монитора или телевизора.
На панели разъемов у колонок аудиоразъемы, используемые для подключения проводного источника сигнала. Второй для опционального подключения активного сабфувера. Есть USB-разъем к которому можно подключить флешку с записанными на нее треками.
Мощность системы 20 Вт, сопротивление 6 Ом, за звук отвечают 70 мм динамики. Громкости достаточно чтобы заполнить звуком комнату в квартире. Для просмотра фильмов вполне хватает уровня 40-50%, для музыки около 60% при расположении на расстоянии от колонок.
Частоты неплохо сбалансированы, звук хорошего качества с эффектом объема. Хотя данная система идет в формате 2.0 басы тут тоже присутствуют, плюс сам пользователь сможет расширить систему добавлением активного сабвуфера.