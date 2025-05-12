Стильная 2.0 акустика с Bluetooth. Обзор ОКЛИК ОК-303А

Акустика формата 2.0 чаще всего выбирается при выборе системы для настольного размещения и эксплуатации с компьютером или ноутбуком. Небольшая площадь требуемая под размещение по краям от экрана и при этом стерео звучание, а также универсальность. Они подойдут и под работу, и под просмотр новой серии любимого сериала, и даже можно поиграть в свободное время. ОКЛИК ОК-303А в свою очередь выделяет интересное внешнее исполнение, LED-индикация и выбор интерфейсов подключения.

Комплектация

Коробка из плотного картона с полиграфией. Приведены ключевые конструктивные особенности и характеристики. Комплект включает соединительный кабель между колонками, аудиокабель, адаптер питания, руководство пользователя.

Внешний вид

У колонок стильное внешнее исполнение. Корпус с закругленными боковыми гранями, установленными на основании и размещенные под небольшим углом, направляя звук на слушателя.

На лицевой стороне 70 мм излучатель. Ниже зона со светодиодной индикацией, отображающих статус соединения, активный режим работы. Сенсорные кнопки в верхней зоне и ниже поворотный регулятор.

Вдоль нижней части расположена зона с многоцветной подсветкой. Она создает акцент во внешнем виде и как итог хорошо смотрится в интерьере.

Обратна сторона с волнистой текстурой. В верхней части отверстие фазоинвертора, оно не перекрывается и при близком размещении со стеной.

Между собой колонки соединяются кабелем. Длина 1 метр, достаточно для свободного размещения по краям от монитора или телевизора.

На панели разъемов у колонок аудиоразъемы, используемые для подключения проводного источника сигнала. Второй для опционального подключения активного сабфувера. Есть USB-разъем к которому можно подключить флешку с записанными на нее треками.

Тесты

Соединить ОКЛИК ОК-303А с системой можно с помощью аудиокабеля или используя Bluetooth. Во втором варианте будет минимум проводов в видимой зоне, а при эксплуатации с ноутбуком не будут заняты разъемы. Этот же вариант хорош для работы с носимыми устройствами, например планшетом или смартфоном. Набор универсален и обеспечит работу с разными платформами.

Мощность системы 20 Вт, сопротивление 6 Ом, за звук отвечают 70 мм динамики. Громкости достаточно чтобы заполнить звуком комнату в квартире. Для просмотра фильмов вполне хватает уровня 40-50%, для музыки около 60% при расположении на расстоянии от колонок.

Частоты неплохо сбалансированы, звук хорошего качества с эффектом объема. Хотя данная система идет в формате 2.0 басы тут тоже присутствуют, плюс сам пользователь сможет расширить систему добавлением активного сабвуфера.

Итоги

ОКЛИК ОК-303А – универсальная 2.0 акустика для компьютера, ноутбука, смартфона, планшета и консоли. Качество звучания ее устраивает, аккуратно исполнена внешне, поддерживает проводное соединение и оснащена Bluetooth 5.0, съемные кабели и внешний блок питания.Реклама. ООО "Мерлион", ИНН 7719269331, erid:2W5zFHDhMdA