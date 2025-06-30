Представлен кассетный аудиоплеер Maxell MXCP-P100

Компания Maxell пополнила ассортимент портативных кассетных аудиоплееров моделью MXCP-P100, которая может похвастаться ретро-дизайном и современными функциями. Новинку оснастили адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, интерфейсом USB Type-C для зарядки, классическими кнопками управления сверху, 3,5-мм гнездом для наушников, регулятором громкости сбоку, встроенной батареей со временем автономной работы до семи часов с проводными наушниками и до девяти часов со встроенными динамиками, корпусом с размерами 122:91:38 мм и массой 210 граммов, а также черной и белой расцветками. Цена плеера на дебютном японском рынке составляет эквивалент 90 долларов.