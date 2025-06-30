Обзор Defender Sound Factory. Мощная портативная колонка

Несмотря на то что Defender Sound Factory относится к портативной акустической системе, это габаритная и серьезная колонка с мощностью в 140 Вт. Подойдет как для прослушивания дома, подключив смартфон, ноутбук, телевизор или другие типы устройств, а также для отдыха на природе и вечеринки. Поддерживает беспроводное соединение, FM-радио, USB и AUX, а также караоке и комплектуется сразу двумя беспроводными микрофонами.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного эко-картона со схематичным изображением системы, списком ключевых ее преимуществ, данными по комплектации и характеристикам.

В комплект помимо двух микрофонов входит пульт ДУ, мягкая FM-антенна, AUX-кабель, силовой кабель, руководство пользователя.

Внешний вид

У системы исполнение под студийную колонку с заделом на профессиональную технику. Ровные и выверенные линии, прямые углы, отсутствие броских элементов в оформлении. То что привычно видеть в звукозаписывающих студиях или на сценах.

Большую часть лицевой стороны занимает металлическая сетка с ячейками квадратной формы. Внизу островок с логотипом бренда. В верхней части блок с логотипом бренда и между ними зона, которая при работе заполняется многоцветной подсветкой.

Тут подсветка реализована сдержана, но у нее также есть набор эффектов. Можно будет дополнить воспроизводимую музыку и оживить внешний вид, предусмотрели возможность ее полного отключения.

Система габаритна, в основе корпуса дерево, вес около 19 килограммов. И для ее удобного переноса справа и слева в корпусе вырезаны ручки.

На основании помимо двух опорных ножек есть два колесика по краям. И телескопическая ручка.

Верхнюю грань у Defender Sound Factory занимает панель управления. Тут девять поворотных регуляторов для изменения громкости, баланса верхних и нижних частот, усиления двух микрофонов в отдельности, инструменты. Прорезиненные кнопки управления, между которыми дисплей с выводом ключевых параметров работы, информации по активному режиму работы и данными по заряду аккумулятора.

Есть углубление в котором можно разместить планшет или смартфон. Здесь же два углубления под комплектные микрофоны.

Разъемы расположены под защитными заглушками. Два разъема для подключения электронных инструментов, микрофона. AUX вход и выход. Разъемы USB-C и USB с поддержкой чтения данных с флешки, слот для карты памяти microSD.

На обратной стороне в верхней части силовой разъем для кабеля 220В. Под защитным пластиковым кожухом коннекторы для вывода 12В линии и ее ввода. Может быть актуально для длительной эксплуатации вне помещения, например подключив к автономному источнику питания. Гнездо для подключения мягкой FM-антенны. Тесты

Defender Sound Factory позиционируется не только для эксплуатации дома, а как акустическая система для совместных вечеринок и отдыха на природе. И тут изначально в комплекте идут два беспроводных микрофона. В каждый из них нужно будет поставить батарейки и они готовы к работе. Можно двоим петь песни, вести мероприятия с гостями, а еще подключить электрогитару или другой электроинструмент. Отдельная регулировка по каналам усиления и эхо.

Для длительной работы на удалении от розетки тут установлен аккумулятор с емкостью 10 000 мАч. На практике он давал около 10-11 часов воспроизведения на громкости выше средней с подсветкой. При этом есть возможность подзарядить от USB-разъема свой смартфон, используя колонку как PowerBank. Для зарядки подключается к розетке или можно подсоединить к автомобильному аккумулятору.

Предлагается выбор источников сигнала. Bluetooth 5.2 с кодеками SBC и AAC, а также возможностью соединения двух таких систем к одному смартфону (TWS). Аудиокабелем к плееру, стационарному ПК или ноутбуку. Встроенный плеер, распознающий аудиофайлы с флешки или карты памяти. Переключать треки можно с помощью комплектного пульта ДУ.

Итоги

Акустическая группа включает низкочастотный излучатель диаметром 15 дюймов и один высокочастотный твиттер диаметром 1 дюйм. Общая мощность 140 Вт и она очень громкая. Звучание детализировано на широком диапазоне частот. Насыщенный и напористый бас, звонкие верхние частоты, детализированная середина. Есть несколько пресетов эквалайзера с профилями под определенные типы музыкального контента.Defender Sound Factory – мощная портативная акустика с премиальным исполнением, поддерживающая различные источники сигнала, выдающая звук с высокой мощностью и работающая по 9-10 часов автономно. Подсветка с 10 эффектами, два микрофона в комплекте, удобная реализация панели управления, набор актуальных интерфейсов, телескопическая ручка с колесиками.