Alienware AW2524H покажут на CES 2023

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что компания Dell, точнее, её дочерний бренд Alienware, планирует представить рынку новейший игровой монитор с частотой обновления в 500 Гц. Этого достаточно, чтобы выйти в лидеры на рынке игровых мониторов и предоставить потенциальным покупателям отличную возможность поработать с действительно высокой частотой кадров. Правда, здесь стоит отметить, что монитор Alienware AW2524H официально ещё не показали — его представят только в начале января на выставке CES 2023. Соответственно, пользователи до сих пор не значил ничего о характеристиках этого монитора, помимо очевидной диагонали и возможности привлечь внимание за счёт высокой частоты обновления матрицы.

Сегодня производитель пролил немного информации относительно того, каким будет монитор нового поколения, но стоит сразу отметить, что про характеристики речи не идёт. Впрочем, ничего удивительного там быть не может — основная фишка именно в 500 Гц. Но производитель использует достаточно привлекательный дизайн корпуса, так что пользователь может не переживать, что устройство будет выглядеть скучно. Кроме того, производитель реализует поддержку всех современных технологий, а значит, монитор точно будет флагманом и очень дорогостоящим удовольствием, потому что подобного рода устройства доступными быть просто не могут. Больше данных мы получим уже в начале января, а пока что стоит просто подождать.
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