Alienware AW3418HW со странной матрицей

Новый игровой монитор Alienware AW3418HW поддерживает частоту обновления кадров 160 Гц. Это отличный показатель как для шутеров, так и для одиночных игр - вы подключаете его к хорошему компьютеру и получаете просто шикарную картинку, плавную и привлекательную. Диагональ монитора составляет 34 дюйма, как вы уже догадались из названия гаджета, разрешение картинки составляет 2560 на 1080 точек, соотношение сторон - 21:9, то есть это практически стандартная FullHD матрица. Да, многие ждали здесь 4К матрицу, но тогда стоимость монитора стала бы вообще космической, здесь же еще изогнутая матрица и крутой дизайн. В итоге, за монитор с такой вот матрицей просят 1200 долларов и это, без сомнения, громадная стоимость. Нам кажется, что производитель немного переборщил с ценником, его нужно было ставить на уровне 1000 долларов.