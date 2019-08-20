Alienware AW510H выглядят шикарно

Компания Dell представила под своим дочерним брендом новую игровую гарнитуру под названием Alienware AW510H. Это довольно стильное решение, которое изготовлено в двух цветовых вариантах — черном и белом. Гарнитура достаточно легкая, выполнена в стиле компании Alienware и пригодна для игры без проводов. Стоит лишь раз попробовать поиграть в наушниках без проводов, чтобы на достаточно длительное время перейти именно на такой тип устройства. Пока что цену новинки мы не знаем, ее нет на официальном сайте, но в целом это достаточно крутой продукт, чтобы отдать за него свои деньги и получать больше удовольствия от виртуальных баталий и общения со своими друзьями. Осталось только дождаться стоимость для отечественного рынка.