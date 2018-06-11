Alienware Elite Gaming Mouse стоит 90 баксов

Компания Dell обновила свою игровую мышку Alienware Elite Gaming Mouse, которая ранее была слишком дорогой для геймеров. Правда, изменения не затронули стоимость девайса, новинка продается за внушительные 90 баксов, что дорого даже для столь популярного бренда. Да и стоит понимать, что у потенциальных конкурентов получается более крутой набор функций, качество пластика и прочих элементов более высокое. Здесь же вам дают возможность настроить вес мышки при помощи грузиков, плюс можно сменить боковые панели. Подсветка есть, но на этом преимущества заканчиваются — производитель хотя и продает девайс за столь громадные деньги, но аргументировать это нечем. Мы изучили все характеристики устройства и не совсем поняли за что тут и 50 баксов отдавать, разве что за красивое название на коробке. Но, оно же ничего не дает.