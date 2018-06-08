Alienware Wireless Headset для протиников проводов

Компания Dell, а точнее ее дочерний бренд Alienware, выпустила новую игровую гарнитуру под названием Alienware Wireless Headset. Как вы уже могли догадаться — это беспроводное решение, которое компания планирует продавать активным геймерам, ценящим комфорт и пространство во время сражений. Если вам не нравятся все эти провода и они мешают вам с комфортом сражаться в виртуальных мирах, то новая гарнитура с отличным дизайном и хорошим качеством звука позволит играть с яркими эмоциями. Пока что не совсем понятны основные преимущества варианта, так как характеристики в полной мере изучить не удалось, но в ближайшее время мы напишем полноценную статью о данном девайсе. Главное понимать, что это довольно дорогое удовольствие. То есть, за двадцать баксов Alienware Wireless Headset точно не купить.