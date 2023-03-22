Alienware отправила в продажу монитор на 500 Гц

Довольно часто можно услышать от геймеров мнение о том, что на рынке игровых ноутбуков уже давно нет ничего нового, потому что крупным компаниям нет особого смысла запускать в продажу нечто прорывное — мониторы и так покупают, даже без инноваций. Но на самом деле Alienware решила пойти дальше, чтобы привлечь внимание аудитории пользователей со всего мира своим совершенно уникальным монитором с частотой в 500 Гц, который сегодня официально отправили в продажу. Это уникальный в своём роде монитор, который предоставляет возможность с удовольствием играть в самые современные видеоигры, получая при этом море положительных эмоций и преимущество над противником. Нужно понимать, что чем плавнее картинка на экране, тем проще побеждать врагов.

Безусловно, такого рода монитор нужен исключительно для шутеров, потому что во всех остальных ситуациях пользователи такую высокую частоту обновления просто не заметят. Соответственно, новинка от Alienware создавалась в первую очередь для тех, кто хочет получить серьёзный инструмент для покорения виртуального мира и не более того, что, безусловно, можно понять. При этом цена в 850 долларов является достаточно лояльной, чтобы пользователь мог с огромным удовольствием покорять соревновательные видеоигры, не получая при этом какого-то серьёзного урона по бюджету, так как на самом деле для передовых игровых монитором ценник в 850 долларов не является такой уж значительной стоимостью. Есть модели и подороже.