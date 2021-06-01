Alienware представила самые тонкие игровые ноутбуки

Alienware — известный бренд, выпускающий производительные игровые ноутбуки топового уровня, который существует уже много лет. Изначально данный бренд был известен созданием высокопроизводительных игровых ПК для гиков, а в последние годы ассортимент возможностей компании заметно расширился, предлагая высокопроизводительные машины как для игр, так и для создания контента, а также портативные ноутбуки премиум-класса для корпоративного сектора. А теперь Alienware анонсировала новую серию портативных компьютеров под названием X-Series, в которую входят Alienware x15 и x17 — они, фактически, являются универсальным решением. Более того, нужно понимать, что при всей своей производительности это самые тонкие игровые ноутбуки с диагональю 15 и 17 дюймов, которые предлагает Alienware.

Например, Alienware заявляет, что это X15 — самый мощный в мире 15-дюймовый игровой ноутбук с толщиной менее 16 мм. Чтобы создать такую ​​тонкую машину с впечатляющими характеристиками, бренд использует технологию охлаждения Cryo-Tech, которая включает в себя Element 31, который представляет собой эксклюзивный материал, изготовленный с использованием жидкого металла Encapsulated Gallium-Silicone. Толщина x15 составляет 15,9 миллиметра, а толщина x17 — 20,9 миллиметра, так что даже флагманская модель довольно тонкая. А ещё обе новинки оснащены новейшими технологиями от Intel, включая мобильные процессоры Core H-серии 11-го поколения и графические процессоры для ноутбуков серии NVIDIA GeForce RTX 3080.
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