Alldocube анонсировала планшет iPlay 40 в Китае

Компания Alldocube анонсировала следующую серию планшетов iPlay 40 в Китае.

Согласно официальному представителю компании, планшет Alldocube iPlay 40 будет стоить 152 доллара США. Он поставляется в одном варианте с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ для хранения в паре с процессором UNISOC Tiger T618.

Alldocube Iplay 40 оснащен 10,4-дюймовым дисплеем с разрешением экрана 2000 × 1200 пикселей. Компания называет это технологией in-Cell и представляет собой полнофункциональный дисплей. Под капотом работает процессор UNISOC Tiger T618, который представляет из себя восьмиядерный процессор нового поколения UNISOC, созданный по 12-нм техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A75 с тактовой частотой 2 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц, а также графический процессор игрового уровня Mali G52 3EE. Согласно официальному плакату, флагманский планшет набрал 210 000+ баллов в тестах.

Другие функции планшета включают новый настраиваемый пользовательский интерфейс, расширение памяти до 2 ТБ, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, поддержку сети Dual-4G.

Новинка поступит в продажу в Китае, ориентировочно в начале декабря.