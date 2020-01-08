Amazfit T-Rex для спорта и путешествий

Многие пользователи, которые любят умные часы и хотят пользоваться современными технологиями, не покупают себе умные часы только потому, что они не нравятся им по дизайну или корпусу. Теперь в продажу выйдет новая модель под названием Amazfit T-Rex, которая не только смотрится очень круто и дерзко, но и может похвастаться очень прочным корпусом. Это действительно умные часы, которые можно брать как для спорта, так и для путешествий, при этом устройство оборудовано всеми нужными функциями и возможностями для того, чтобы вы получали именно умные часы, а не просто гаджет для получения данных о пройденном расстоянии. Стоимость пока что не называется, но ранее все продукты этой компании были довольно доступными и сейчас тоже будут.