Amazon Echo официально представлена

Компания Amazon активно работает над выпуском различной умной техники, которая позволяет сделать жизнь пользователей лучше. Собственно, теперь производитель официально анонсировал новую колонку Amazon Echo, которая обладает достаточно качественным звуком, при этом она отлично улавливает голосовые команды пользователя. Проблема такой колонки только в том, что она работает только с фирменным голосовым ассистентом. А он, к сожалению, не говорит на русском языке и в ближайшем будущем вроде как нет новостей о том, что что-то изменится. Так что для пользователей из США это может и хорошая новость, но на самом деле пока что желание компании сделать свою продукцию более привлекательной выглядят крайне слабо, ведь конкуренты ориентируются не только на США.

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