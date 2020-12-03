Amazon Fire TV Cube теперь работает с веб-камерой

Сегодня Amazon внедрила некоторые довольно неожиданные функции для своей собственной приставки Fire TV Cube, предоставляя устройству поддержку веб-камеры для двусторонних видеозвонков. Это позволит пользователям с Fire TV Cube совершать видеозвонок на любое другое устройство с поддержкой голосового помощника Alexa, например на Fire TV Cube, подключенную к веб-камере и телевизору, или к чему-то со встроенным дисплеем, например на Echo Show. Пользователи Fire TV Cube могут даже совершить видеозвонок тем, кто использует приложение Alexa на смартфоне. Это действительно крутая функция, которая позволит общаться со многими пользователями удалённо без необходимости устанавливать дополнительный софт или аппаратную составляющую.

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